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Otomobil altında sürüklen kadının kaza öncesi görüntüleri

Bursa'da otomobilin altında 700 metre sürüklenen kadının kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 02.12.2019 - 15:26..
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Kaza Eşrefzade Mahallesi Kılıçaslan Caddesinde meydana geldi. Otomobil, karşı yönden gelmekte olan Osman A'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Otomobil altında sürüklen kadının kaza öncesi görüntüleri

700 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazanın şiddetiyle Osman A. (25) yaralanırken, arkasında oturan eşi Merve A. (22) otomobilin altında kaldı. Hızını kesmeyen otomobil, genç kadını tam 700 metre sürükledi. Olay yerine gelen polis, kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü. Merve A. ile Osman A.'nın iki ay önce evlendikleri öğrenildi.

Kamera kayıtlarında, eşi Osman Arslan'ın (25) kullandığı plakalı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ın (23), saat 23.13 sıralarında Kılıçaslan Caddesinde ilerlediği görülüyor.

Otomobil altında sürüklen kadının kaza öncesi görüntüleri

OTOMOBİLİN ARKASINDAN KOŞTULAR

Otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen F.A, hız kesmeden talihsiz kadını sürükleyip ara sokakta kaybolurken, kazayı gören vatandaşlar da otomobilin arkasından koşuyor.

Otomobil altında sürüklen kadının kaza öncesi görüntüleri

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