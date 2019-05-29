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Otomobil fiyatları düşüyor

Türkiye'nin, bazı ürünler için ABD'ye uyguladığı vergi kaldırıldı. Durum böyle olunca otomobil fiyatları yüzde 60 düştü.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 17:40..
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Otomobil fiyatları düşüyor

Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok üründe, gümrük vergileri yarı yarıya indirildi.

OTOMOBİLLERDE YÜZDE 60'LIK İNDİRİM

ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden yüzde 120 civarında bir vergi alınıyordu. Bu ek gümrük vergisi kaldırılınca otomobillerin de fiyatları yüzde 60 düştü. Karar son olarak da Resmi Gazete'de yayınlandı.

Otomobil fiyatları düşüyor

 

BAZI ARAÇLAR UCUZLADI

Bu araçlar ise sıralandı. İlk sırada Jeep Grand Cherokee, ikinci sırada Jeep Wrangler, üçüncü sırada Ford Mustang yer aldı. Bunu sırasıyla BMW X3, X4, X5, X6, Volvo S60 takip etti.

Otomobil fiyatları düşüyor

İKİNCİ ELDE DE FİYATLAR DÜŞTÜ

Bu araçların dışında eski araçları da ucuza almak mümkün. Bunlar; Volkswagen Passat 2000 model, Volkswagen Golf 1999 model, Citroen C3 2005 model, Toyota Corolla 2001 model, Fiat Punto 2011 model, Fiat Albea 2008 model, Fiat Linea 2011 model, BMW 3.20 1994 model olarak sıralandı.

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