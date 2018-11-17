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Otomobil site bahçesine düştü: 3 yaralı

Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç yaklaşık 3 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü.

İHA | 17.11.2018 - 22:23..
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Esenler Mahallesi’nde Nazım Hikmet Sokak ile Bülent Dikmener Caddesi’nin kesiştiği noktada, henüz plakası öğrenilmeyen bir otomobil ile Ebru Eş idaresindeki 17 UZ 630 plakalı ticari araç çarpıştı.

Otomobil site bahçesine düştü: 3 yaralı

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle Ebru Eş idaresindeki ticari araç yol kenarındaki bir sitenin bahçesine ters şekilde düştü. Düşen araç içindeki 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobil site bahçesine düştü: 3 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı araç sürücüsü Ebru Eş ile araçta bulunan Dorukhan Kılıç ve Burçu Kılıç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bahçeye düşen araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil site bahçesine düştü: 3 yaralı

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