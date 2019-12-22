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Otomobil tavanından uyuşturucu çıktı

Zeytinburnu’nda bir otomobilin içerisinde satış yapan torbacılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 22.12.2019 - 10:38..
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İstanbul  Zeytinburnu'nda, Kazlıçeşme Mahallesi'nde dün gece devriye gezen motosikletli yunus timleri, 34 BUP 128 plakalı araçtaki 3 kişiyi durdurarak arama yaptı.

ARACIN TAVANINI ZULAYA ÇEVİRMİŞLER

Polis ekipleri yaptıkları arama sonucunda titiz bir çalışma sonrası, otomobilin tavan döşemesinin altına saklanmış uyuşturucuları ele geçirdi.

Uyuşturucu zulasına çevrilen araçtan toplam 15,93 gram gelen skunk, 0.59 ve 0.53 gram gelen kokain, ayrıca 31 adet pembe, 3 adet de mavi ecstasy diye tabir edilen uyuşturucu madde çıktı.

Otomobil tavanından uyuşturucu çıktı


3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 685 TL para ile birlikte yakalanan 3 şahsın, Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüğü belirtildi.

Otomobil tavanından uyuşturucu çıktı


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