10 bin dolarlık Çinli Arcfox T1 tanıtıldı: İşte özellikleri

Çinli otomotiv devi BAIC'in elektrikli markası Arcfox, uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yapıyor.

Şirket, A0 segmentindeki yeni hatchback modeli Arcfox T1'i sadece 10 bin dolarlık fiyat etiketiyle duyurdu.

SPORTİF TASARIM, UYGUN FİYAT

Arcfox T1, segmenti için büyük sayılabilecek 18 inçlik jantları ve çift renkli gövde tasarımıyla dinamik bir görünüme sahip.

Bu sportif tasarım, 10 bin dolarlık agresif fiyatlandırmayla birleşerek aracı BYD Seagull gibi güçlü rakipler karşısında öne çıkarmayı hedefliyor.

425 KİLOMETREYE VARAN MENZİL

Araç, 70 kW (94 hp) güç üreten tek bir elektrik motoruyla donatılmış durumda.

İki farklı lityum demir fosfat (LFP) batarya seçeneği sunan modelin menzili, Çin'in CLTC normuna göre 410 km ve 425 km olarak açıklandı.

Arcfox T1, Çin’de hızla büyüyen A0 segmentinde Geely Xingyuan ve BYD Seagull gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya olacak.