2. el otomobil alacaklar dikkat: Menzil oyununa gelmeyin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son zamanlarda ikinci el elektrikli araç satın alan bazı tüketicilerin "menzil" konusunda yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti.

Şahin, bazı satıcıların ve sigorta şirketlerinin uygulamaları nedeniyle tüketicilerin kandırılabildiği konusunda uyardı.

"UZUN MENZİLLİ" DİYE SATIP 300 BİN TL FAZLA ALIYORLAR

Şahin'e göre, bazı satıcılar, daha fazla kâr elde etmek için standart menzilli araçlarını "uzun menzilli" olarak tanıtıyor ve 200-300 bin lira daha fazlaya satabiliyor.

Tüketici ise bu durumu ancak aracı kullanmaya başladıktan sonra fark edebiliyor çünkü aracın ruhsatında menzil bilgisi yer almıyor.

Sorunu büyüten ise, bazı sigorta şirketlerinin satıcının beyanını esas alarak sigorta poliçesine "uzun menzilli" ibaresini eklemesi. Bu durum, tüketicide bir güven oluşturarak aldatılmasını kolaylaştırıyor.

"SİGORTA ŞİRKETİNE DAVA AÇILABİLİR"

Tüketiciler Birliği Başkanı, poliçeye beyana göre yanlış bilgi yazarak tüketicinin yanıltılmasına aracılık eden sigorta şirketine karşı hukuki mücadele başlatılabileceğini belirtti.

Şahin, sigorta şirketlerinin ruhsatta yazmayan bir bilgiyi poliçeye eklememesi gerektiğini vurguladı.

Mahmut Şahin, ikinci el elektrikli araç alacak tüketicilere, aracı kontrol etmeden, yetkili servise göstermeden ve tüm teknik bilgilerini almadan satın almamaları konusunda uyarılarda bulundu.