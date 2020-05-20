2020 model Alfa Romeo Giulia ve Stelvio tanıtıldı

Alfa Romeo, 2020 Giulia ve Stelvio modellerinin Quadrifoglio adında olan en hızlı versiyonlarını yeniledi.

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun sevilen SUV modellerinden olan Stelvio ve Giulia modelleri yenilenerek internet üzerinden duyuruldu.

Üstün performansını 510 HP güç ve 2.500 d/d’de 600 Nm tork üreten tamamı alüminyum 2,9 litre V6 Bi-Turbo motordan alan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modelleri, sınıfının en iyi performansını sunmaya devam ediyor.

Motorun gücü, Alfa Active Torque Vectoring sistemi tarafından tekerleklere aktarılırken, 2020 model Stelvio Quadrifoglio modelinde ayrıca yenilikçi Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi yeni modelle birlikte devreye giriyor.

SEVİYE 2 OTONOM SÜRÜŞ

2020 Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, güncellenmiş arayüz tasarımı ve araç performasıyla ilgili özel menüye sahip yepyeni dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemine kavuşurken, seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Her iki modelde de, 8 vitesli otomatik şanzıman akıcı vites değişimi ile konforu optimize etmek üzere kalibre edilirken, bu sayede iki otomobil de farklı yol ve zemin koşullarında rahat bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Quadrifoglio’da bulunan şanzıman, “RACE” modunda ise sadece 150 milisaniyede vites değiştirerek aracın gerçek potansiyelini ortaya koyuyor.

Otomobillerin fiyatı ve diğer bilgileri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.