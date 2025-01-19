2022'de kurulan elektrikli araç girişimi Canoo iflas etti

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Bir elektrikli araç girişimi daha iflas bayrağını çekti. Lordstown Motors ve Fisker'in ardından Canoo da iflas için başvuruda bulunduğunu ve faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

CANOO'NUN HİKAYESİ

2017 yılında Evelozcity olarak kurulan şirket, 2019'da Canoo adını aldı ve "Yaşam Tarzı Aracı" prototipini tanıttı.

Ancak, diğer birçok elektrikli araç girişimi gibi Canoo da nakit akışı sorunları ve yetersiz gelir nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

MALİ SORUNLAR

Canoo, 2022'de 0 dolar gelir elde ederken, 2023'te sadece 900 bin dolar civarında gelir elde edebildi.

2022 ile 2024 ortası arasında ise 900 milyon doların üzerinde zarar eden şirket, mali açıdan zor günler geçirdi.

İflas başvurusunda bulunduğunda Canoo'nun varlıklarının 50 bin dolardan az, borçlarının ise 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında olduğu açıklandı.

DESTEK BULAMADI

Canoo, ABD Enerji Bakanlığı'nın kredi programından ve yabancı yatırımcılardan destek almaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Walmart gibi büyük şirketlerle ortaklıklar kurmasına rağmen Canoo, mali sorunlarını çözemedi.

Canoo, iflas mahkemesi tarafından atanan bir mütevelli heyeti tarafından tasfiye edilecek. Kalan varlıklar, Delaware İflas Mütevelli Heyeti tarafından yönetilecek.

MÜŞTERİLERİN DURUMU

Canoo'nun elektrikli araçlarını satın almak için 100 dolar depozito yatıran müşterilerin paralarını geri alıp alamayacağı henüz belirsiz. Bazı müşterilerin geri ödeme almaya başladığı bildiriliyor.

Oklahoma eyaleti, Canoo'ya 100 milyon dolarlık teşvik paketinin bir parçası olarak 1 milyon dolar yatırım yapmıştı. Bu paranın akıbeti de henüz bilinmiyor.