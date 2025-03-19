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Haber Merkezi

Honda'nın sevilen modeli Civic'in 2025 versiyonu, güvenlik testlerinde adından söz ettirmeyi başardı.

ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde, yeni Civic'in hem hatchback hem de sedan gövde tipleri test edildi. Sonuçlar, aracın güvenlik konusunda iddialı olduğunu ortaya koydu.

HATCHBACK MODELİ ZİRVEDE

Testlerde, Honda Civic'in hatchback versiyonu, sedan versiyonuna göre daha üstün bir performans sergiledi.

Hatchback model, çarpışma testlerinde en yüksek puanı alarak "En Güvenli Araç Seçimi+" sertifikasına layık görüldü.

Arka ön çarpışmalarda etkili olan araç, yaya koruma sisteminin de başarılı bir şekilde çalıştığını gösterdi.

Yolcu yaralanmalarını önleme konusunda da iyi puanlar alan hatchback model, güvenlik konusunda iddialı bir performans sergiledi.

Sedan model de güvenlik standartlarını karşıladı ancak hatchback versiyonu kadar başarılı olamadı.

GELİŞTİRİLEBİLECEK NOKTALAR

Test sonuçları genel olarak olumlu olsa da Honda'nın geliştirmesi gereken bazı noktalar da ortaya çıktı.

IIHS, emniyet kemeri uyarı sisteminin yeterince sesli olmadığını belirtti. Ayrıca, önden yayaya çarpma tespit sisteminin de "kabul edilebilir" seviyede olduğu aktarıldı. Yaya çarpışma testlerinde aracın bazı durumlarda yayaya çarptığı görüldü.

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTA

2025 Honda Civic modeli, Türkiye'de de satışta bulunuyor. Özellikle hatchback versiyonu, güvenlik testlerinde gösterdiği başarılı performansla güvenilir bir araç olduğunu kanıtladı.