2025 model Renault Espace tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Fransız otomotiv devi Renault, yenilenen Espace modelini tanıttı. Uzun bir aradan sonra 2023 yılında yeniden sahnelere dönen büyük aile otomobili, yepyeni tasarımı ve gelişmiş teknik özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Artık hiç olmadığı kadar ihtişamlı bir görünüme kavuşan yeni Renault Espace, SUV segmentinde fark yaratmaya hazırlanıyor.

TASARIMDA RADİKAL DEĞİŞİM!

2025 model Renault Espace, hem ön hem de arka tasarımında önemli değişikliklere sahip.

Parçalı ve LED destekli far tasarımı, otomobile modern bir hava katarken, tamamen yenilenen arka aydınlatmalar da dikkat çekiyor.

Yeni Espace'in iç mekanı da dikkat çekici iyileştirmelerle dolu. Toplamda 24 inçlik tam dijital gösterge ekranı ve bilgi-eğlence ekranı, sürücü ve yolculara üst düzey bir deneyim sunuyor.

İsteğe bağlı olarak 9.3 inçlik head-up ekran da eklenebiliyor. Üç sıra koltuk seçeneği sunan 2025 model Espace, 2 metrekarelik devasa cam tavanıyla ferah bir iç mekan sunuyor.

HİBRİT GÜÇ VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ!

Kaputun altında ise 200 beygir gücünde hibrit bir sistem yer alıyor. 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve çift elektrik motoru, akıllı otomatik şanzımanla kombine edilmiş durumda.

Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan yeni Espace, 32 farklı ADAS teknolojisiyle güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

FİYAT VE PAZAR BİLGİSİ HENÜZ BELLİ DEĞİL!

Renault, 2025 model Espace için henüz fiyat ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı bilgisini paylaşmadı.

Bu modelin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belirsiz.