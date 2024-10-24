2025 Opel Mokka tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Opel'in popüler crossover modeli Mokka, 2025 model yılı için önemli bir yenileme sürecinden geçiyor.

Opel'in ülkemizdeki en popüler modellerinden biri olan Mokka, 2025 versiyonuna güncellendi.

YENİ OPEL MOKKA NELER SUNUYOR

Yeni Opel Mokka, güncellenmiş tasarımı, teknolojik özellikleri ve çevre dostu motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Dış tasarımda yapılan değişiklikler, iç mekanda kullanılan sürdürülebilir malzemeler ve gelişmiş multimedya sistemi, Mokka'yı daha modern ve cazip hale getiriyor.

Yeni Opel Mokka, Edition ve GS donanım paketleriyle satışa sunulacak. Almanya'da giriş seviyesi içten yanmalı motorlu modelin fiyatı 26 bin 740 euro olarak belirlendi.

Elektrikli Mokka ise 403 km menzil sunuyor. Hibrit model ise 1.2 litrelik motor ve 48 volt yarı hibrit desteğiyle düşük hızlarda sadece elektrik gücünü kullanabiliyor.

Mokka'nın iç mekanında yeni direksiyon tasarımı ve sürdürülebilir malzemeler dikkat çekiyor. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen direksiyon simidi, modern ve ergonomik bir yapıya sahip.

Orta konsol ise Grandland modelinden esinlenilerek tasarlanmış ve fiziksel tuşlar yerini daha büyük bir multimedya ekranına bıraktı.

10 inçlik dijital gösterge paneli standart olarak sunulurken, yeni bilgi-eğlence sistemi gelişmiş sesli komut özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlıyor.