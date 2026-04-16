Volkswagen ID.3 Neo tanıtıldı: İşte özellikleri

Alman otomotiv devi Volkswagen, kompakt elektrikli hatchback modelinin kapsamlı bir şekilde güncellenen yeni versiyonu ID.3 Neo'yu görücüye çıkardı.

Bu iddialı model, gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli ID. Golf öncesinde markanın ürün gamını daha güçlü tutmayı hedefliyor.

TASARIM DETAYLARI

Aracın dış tasarımında hafifçe revize edilen farları birleştiren kalın LED ışık şeridi ve gövde rengiyle sunulan tavan detayları dikkat çekiyor.

İç mekanda ise kullanıcı eleştirilerini dikkate alan şirket, dokunmatik kontrolleri kaldırarak direksiyona ve orta konsola yeniden fiziksel düğmeler ekledi.

Yenilenen kokpitin merkezinde 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve 12.9 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

Opsiyonel donanımlar arasında ise artırılmış gerçeklik destekli head-up display, panoramik cam tavan ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar yer alıyor.

630 KİLOMETRE MENZİL

Avrupa'da üç farklı güç ve batarya seçeneğiyle yollara çıkacak olan modelin en üst versiyonu, 79 kWsa bataryasıyla kullanıcılara 630 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Aracın giriş seviyesinde 50 kWsa, orta seviyesinde ise 58 kWsa kapasiteli bataryalar görev yapıyor.

Şarj altyapısı güçlendirilen aracın üst versiyonunda 183 kW hızlı şarj desteği ve harici cihazlara enerji sağlayan V2L özelliği sunuluyor.

Fiyatı henüz açıklanmayan ve donanım paketleri sadeleştirilen yeni modelin ön siparişleri Avrupa pazarında alınmaya başlandı.