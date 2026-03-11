Tesla Model S rakibi Toyota bZ7 Çin'de satışa çıktı

Toyota, Çin'in rekabetçi elektrikli otomobil pazarındaki hamlelerini iddialı bZ7 modeliyle hızlandırıyor.

Tamamen elektrikli araç, donanım seviyesine göre 26 bin ile 34 bin 800 dolar arasında değişen agresif fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİK DONANIMLAR

Boyutlarıyla sınıfındaki rakiplerine doğrudan kafa tutan araç; 15,6 inç merkezi ekran, sürücü bilgi ekranı ve head-up display ile donatıldı.

Huawei HarmonyOS Cockpit 5.0 yazılımıyla çalışan otomobil, Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemiyle de sorunsuz bir senkronizasyon sağlıyor.

MENZİL VE MOTOR PERFORMANSI

Gücünü Huawei DriveONE elektrik sisteminden alan model, lityum demir fosfat batarya paketleriyle yollara çıkıyor.

Günlük kullanım için ideal olan araç, 207 kW güç üreten elektrik motoruyla versiyonuna bağlı olarak 600 ile 710 kilometre arasında bir menzil vadediyor.

Otomobilin gelişmiş sürüş destek altyapısı, Momenta R6 teknolojisiyle destekleniyor.

Araçta yer alan sensörler ve lidar donanımları, kullanıcılara navigasyon destekli sürüş ve otomatik park gibi yenilikçi konfor özellikleri sunuyor.