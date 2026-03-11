Renault, yeni kompakt SUV modeli Bridger'ı tanıttı

Renault, "futuREady" isimli yeni stratejisi doğrultusunda 2030 yılına kadar 36 yeni model geliştireceğini duyurdu.

Bu geniş kapsamlı planın en dikkat çeken araçlarından biri ise yeni konsept modeli Renault Bridger oldu.

RENAULT BRIDGER TASARIM DETAYLARI

Köşeli hatlarıyla günümüzün yuvarlak tasarımlı küçük SUV modellerinden ayrılan araç, 3,99 metrelik uzunluğuyla Suzuki Jimny boyutlarında konumlanıyor.

Modelin yana açılan bagaj kapağında bir stepne yer alırken, ön panjurdaki klasik elmas logo yerine devasa bir Renault yazısı tercih ediliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerçek bir arazi aracından ziyade şehir kaşifi olarak tanımlanan Bridger, 200 milimetrelik yerden yüksekliği ile zorlu zeminlerde de iddialı bir duruş sergiliyor.

Modüler bir platform üzerine inşa edilecek olan araç; benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak.

Küçük yapısına rağmen arka koltuklar kullanımdayken 400 litre bagaj hacmi ve 200 milimetre arka diz mesafesi sunan model, pratik bir iç mekan vadediyor.

Üretim versiyonunun 2027 yılı sonunda tanıtılması planlanan Renault Bridger, ilk etapta Hindistan pazarında, 2028'den itibaren ise küresel pazarlarda satışa çıkacak.