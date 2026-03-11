Dünyanın ilk süper otomobili Lamborghini Miura 60 yaşında

Lamborghini, otomotiv dünyasının bakış açısını tamamen değiştiren Miura modelini ilk kez 1966 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Seri üretim bir yol otomobilinde ilk kez enine yerleştirilmiş orta V12 motorun kullanıldığı bu efsanevi araç, günümüzde dünyanın ilk gerçek süper otomobili olarak anılıyor.

MİURA'NIN DOĞUŞU VE V12 MOTOR GÜCÜ

Mühendislik temelleri 1964 yılında atılan Miura, şasi ağırlığını hafifleten yenilikçi ve kompakt bir yapıyla tasarlandı.

Aracın kalbinde yer alan 4.0 litrelik V12 motor, 350 beygir güç üreterek otomobili 280 km/s hıza ulaştırabiliyordu.

Marcello Gandini tarafından tasarlanan alçak gövde ve açılır kapanır farların etrafındaki kirpik detayları, Miura'nın unutulmaz imza tasarımları arasına girdi.

O dönemde deneysel testlerle şekillendirilen bu aerodinamik tasarım, aracın soğutma ihtiyaçlarını karşılarken sıra dışı bir sürüş tepkisi de sunuyordu.

GELECEĞİN SÜPER OTOMOBİLLERİNE İLHAM VERDİ

1966 ile 1973 yılları arasında sadece 763 adet üretilen Miura, kısa sürede uluslararası ünlülerin ve iş dünyasının popüler bir kült objesi haline geldi.

Countach, Diablo ve Aventador gibi efsanevi Lamborghini modellerine de güçlü bir şablon oluşturan bu araç, süper otomobil endüstrisinin yönünü kalıcı olarak değiştirdi.