2026 model Subaru Crosstrek Hibrit tanıtıldı

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Subaru, popüler crossover modeli Crosstrek'in yeni hibrit versiyonunu duyurdu. 2026 Crosstrek Hybrid, 194 beygir gücü ve simetrik dört tekerlekten çekiş sistemi ile geliyor.

Daha önceki iki hibrit Crosstrek denemesinin başarısız olmasının ardından Subaru, üçüncü şansını iyi değerlendirmeyi umuyor.

DAHA FAZLA GÜÇ, DAHA AZ YAKIT

2026 Crosstrek Hybrid, 2.5 litrelik Atkinson/Miller çevrimli dört silindirli motor ve 1.1 kWh lityum iyon batarya ile 194 beygir gücü üretecek.

Hibrit olmayan 2.5 litrelik motordan 12 beygir daha güçlü olan hibrit versiyon, daha iyi yakıt ekonomisi sunmasıyla da dikkat çekiyor.

GERÇEK DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

2026 Crosstrek Hybrid, Subaru'nun simetrik dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek. Lineatronic CVT şanzıman ile kombine edilen bu sistem, gücü her iki aksa da ileterek daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Subaru, 2014 ve 2019 yıllarında da Crosstrek'in hibrit versiyonlarını piyasaya sürmüştü.

Ancak, bu modeller beklenen ilgiyi görmedi. 2014 modelinin yakıt ekonomisi yeterince iyi değilken, 2019 modelinin sadece elektrikli menzili kısa kaldı.

2026 Crosstrek Hybrid, 35 mpg (yaklaşık 6.7 lt/100km) karma yakıt tüketimi ile daha önceki modellerden daha verimli olacak.

16.6 galonluk yakıt deposuyla yaklaşık 600 mil (965 km) menzil sunması beklenen araç, uzun yolculuklar için de ideal bir seçenek olabilir.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

2026 Crosstrek Hybrid'in fiyatı henüz açıklanmadı. 2025 sonbaharında bayilerde olması beklenen araç, Sand Dune Pearl ve Citron Yellow Pearl olmak üzere iki yeni renk seçeneği ve 18 inçlik yeni jantlarla gelecek.