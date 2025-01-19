2026 Model Volkswagen T-Roc'un tasarımı ortaya çıktı

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Volkswagen'in popüler kompakt SUV modeli T-Roc, yeni nesliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İnternete sızdırılan görseller, 2026 model T-Roc'un tasarım detaylarını ortaya koyuyor.

Yeni T-Roc, mevcut modelin tasarımını temel alırken, Tiguan gibi daha büyük modellerden de esintiler taşıyor.

TASARIM DETAYLARI

Yeni T-Roc'un ön kısmında, büyük altıgen biçimli kesiklere ve keskin hava girişlerine sahip devasa bir ızgara dikkat çekiyor.

Farlar, Tayron ve Tiguan gibi diğer VW modellerine benzese de daha agresif bir şekle sahip. Farlara bir LED ışık çubuğu eşlik ediyor.

Yan profilde ise, daha uzun bir ön çıkıntı ve yeni siyah-gümüş jantlar göze çarpıyor. Kapı kaplamalarının üzerindeki keskin kıvrım kaldırılırken, çeyrek panellerde kavisli kıvrımlar yer alıyor. Kalın C sütunu ve konik arka cam ise korunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni T-Roc'un motor seçenekleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, Golf gibi diğer kompakt VW modellerinde bulunan motorların benzerlerinin kullanılması bekleniyor. Bu motorlar arasında hafif hibrit seçenekler de yer alabilir.

Golf R'de bulunan 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motorun, yeni T-Roc R performans versiyonunda da kullanılması bekleniyor.

Bazı kaynaklar, yeni T-Roc'un plug-in hibrit versiyonunun da gelebileceğini iddia ediyor. Ancak, Volkswagen henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

NE ZAMAN ÇIKACAK

Yeni T-Roc'un 2025 yılının sonlarında veya 2026 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.