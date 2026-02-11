2027 Toyota Highlander tanıtıldı: Artık tamamen elektrikli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota, 20 yılı aşkın geçmişe sahip Highlander modelinde radikal bir karar alarak sadece elektrikli motor seçeneği sunan yeni nesli tanıttı.

Markanın Prius ve bZ serisinde gördüğümüz "çekiç başlı köpekbalığı" tasarım dilini benimseyen araç, aerodinamik hatları ve gizli kapı kolları ile modern bir görünüm sergiliyor.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Aracın aks mesafesi önceki nesle göre yaklaşık 20 santimetre uzatılarak batarya yerleşimi optimize edildi ve iç mekanda çok daha geniş bir yaşam alanı oluşturuldu.

Kabin içerisinde standart olarak sunulan 14 inçlik multimedya ekranı ve 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, aracın teknolojik yönünü vurguluyor.

MOTOR GÜCÜ VE BATARYA SEÇENEKLERİ

Tamamen elektrikli 2027 Highlander, donanım seviyesine göre 462 kilometre ile 515 kilometre arasında değişen menzil değerleri sunuyor.

Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli en güçlü versiyon, sürücüsüne 338 beygir güç ve 438 Nm tork sağlıyor.

YENİ NESİL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Toyota Safety Sense 4.0 paketinin ilk kez kullanıldığı model olan yeni Highlander, güncellenmiş çarpışma önleme ve proaktif sürüş destek sistemleriyle geliyor.

ABD'deki Kentucky fabrikasında üretilecek olan aracın satışlarına yıl sonunda başlanması beklenirken, fiyat etiketi henüz resmiyet kazanmadı.