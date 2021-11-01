İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

İkinci el otomobil alırken dikkat etmeniz gereken birçok detay var. Bu detayların en önemlilerini sizler için derledik.

Son zamanlarda ikinci el piyasasında durgunluk yaşanırken, satışlarda gerileme bekleyen müşteriler hayal kırıklığına uğradı. Uzmanlar ise fiyatlarda herhangi bir indirim beklemiyor.

Yüksek fiyatlara rağmen yine de araç satın almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı konular var.

Doğru araç seçimi yapmak için dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunuyor. Ancak sıfır veya ikinci el alınacak araçlarda dikkat edilecek unsurlar farklılık gösterebiliyor. Yine de satın alacağınız aracın istediğiniz özellikleri karşılaması şart.

Özellikle her sene birçok farklı otomobil markası, yeni otomobiller satışa çıkarıyor. Bu nedenle araç alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, çok daha fazla önem taşır hale geldi.

ARAÇ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Kişi aracı nerede kullanacak, araçtan beklentileri ne öncelikle bunu belirlemelidir. Aynı zamanda dürüst ve saygın bir satıcı tercih etmek de gerekmektedir. Araç satısı ve alıcısı bu aşamada doğru bir sohbet yürütmeli ve araç satıcısı, alıcının isteklerini net bir biçimde anlamalıdır.

Elbette alıcının gerçekçi olması da gerekmektedir. Her istenen özelliğin tek bir araçta toplanması mümkün olmasa da en iyi ve istenene en yakın tercihi yapmak mümkündür.

BEKLENTİLERE UYGUN ARAÇLAR İNCELENMELİ

Aracı kaç kişi kullanacak, araç arazide mi yoksa günlük hayatta mı kullanılacak ya da bir ihtiyaca göre mi yoksa keyfe göre mi alınacak bunlar belirlendikten sonra beklentilere uyumlu olan araçlar incelenmelidir. Bu aşamada soru sormayı unutmamak gerekir.

SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEYİN

Soru sorun ve birçok ayrıntıya dikkat edin, aracın sorunlarını veya eksikliğini o anda görmezden gelmek uzun vadede sorun oluşturacaktır.

EKSPERTİZ RAPORUNU İNCELEYİN

Araçların ekspertiz raporunu ve sicilini de incelemek şarttır. Araçta tercih edilen parçalar ne kadar orijinal ve ne kadar değil bunlar da pek çok kişi için önemli olup bunu belirtmedikleri takdirde birçok olumsuz durum da yaşanmaktadır. Özellikle ikinci el araçlarda bu gibi sorunlar yaşandığı için alıcı pek çok şeyi kontrol etmelidir.