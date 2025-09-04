99 beygirlik benzinli Fiat Grande Panda tanıtıldı

Fiat, konsept benzeri tasarımıyla dikkat çeken yeni modeli Grande Panda'nın motor seçeneklerini genişletti.

Hafif hibrit ve tamamen elektrikli versiyonların yanına, herhangi bir elektrik desteği olmayan standart bir benzinli motor seçeneği de eklendi.

99 BEYGİR GÜÇ VE MANUEL ŞANZIMAN

Fiat Grande Panda'nın yeni versiyonu, 1.2 litrelik üç silindirli bir motor üzerine kuruluyor ve 99 beygir güç ile 205 Nm tork üretiyor.

Bu motor seçeneği, yalnızca altı ileri manuel şanzımanla sunulacak.

AVRUPA FİYATI 17 BİN EURONUN ALTINDA

Genel olarak gençlere hitap eden bu kompakt araç, Avrupa pazarında 17 bin euronun altında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Çift ekranlı modern konsol ve canlı renk seçenekleri gibi özellikler, bu uygun fiyatlı versiyonda da yer alacak.