Avrupa'da uydudan mobil internet dönemi: Starlink devrede

Barselona'da düzenlenen Mobile World Congress 2026 etkinliğinde, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir iş birliği duyuruldu.

Deutsche Telekom, Elon Musk’ın uzay şirketi Starlink ile anlaşarak Avrupa'da doğrudan akıllı telefonlara geniş bant veri, ses ve mesajlaşma iletecek bir projeye imza attı.

KAPSAMA SORUNU UZAYDAN ÇÖZÜLECEK

Hizmetin Starlink’in yeni nesil V2 uyduları üzerinden çalışması ve 2028 yılının başlarında kullanıma sunulması hedefleniyor.

Geleneksel baz istasyonlarının kurulamadığı zorlu arazilerde veya doğal afet durumlarında, akıllı telefonlar karasal sinyali kaybettiğinde otomatik olarak uydu ağına bağlanacak.

ŞİRKETİN AVRUPA STRATEJİSİ DEĞİŞTİ

Deutsche Telekom geçtiğimiz yıl sınır bölgelerindeki frekans çakışmaları endişesiyle bu teknolojiyi Avrupa'da kullanmayı planlamadığını açıklamıştı.

Ancak şirketin ABD iştiraki T-Mobile'ın uydu mobil hizmetini başarıyla ticari kullanıma açması, Avrupa stratejisinde keskin bir dönüşüme yol açtı.

OPERATÖRLER ARASINDAKİ REKABET KIZIŞIYOR

Avrupa pazarında telekomünikasyon devlerinin uydu destekli mobil iletişim yatırımları son günlerde büyük bir ivme kazandı.

Orange'ın AST SpaceMobile ile ortaklık kurması ve Virgin Media O2'nin uydu destekli veri hizmetlerini başlatmasıyla pazardaki rekabet iyice belirginleşti.