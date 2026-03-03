Efsane Ferrari F355 modeli geri dönüyor: Sadece 55 adet üretilecek

Ferrari F355 modeli, Evoluto Automobili imzası taşıyan "355 by Evoluto" projesiyle daha önce hiç görülmemiş bir yorumla otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak.

İlk teslimatlarının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde yapılması planlanan bu özel tasarım araçtan, dünya genelinde sadece 55 adet üretilecek.

TASARIM DETAYLARI

Aracın dış tasarımı 90'lı yılların efsanevi orijinal çizgilerine sadık kalırken, karoserin tamamında hafif ve dayanıklı karbon fiber malzeme kullanılıyor.

Aynı zamanda şasisi belirgin şekilde güçlendirilen otomobilin süspansiyon geometrisi ve direksiyon sistemi de daha dinamik bir sürüş deneyimi için baştan aşağı yenilendi.

TURBOSUZ SAF V8 MOTOR GÜCÜ

Kaputun altında "Peak Analogue" felsefesiyle özel olarak geliştirilen turbo beslemesiz saf V8 motor seçenekleri görev yapıyor.

Aracın 3,5 litrelik versiyonu 420 beygir güç üretirken, 3,7 litrelik üst seçeneği tam 480 beygir güce ve 400 Nm torka ulaşıyor.

Otomobilin tamamen yenilenen iç mekanı rahatsız edici dokunmatik ekranlardan arındırılarak geleneksel göstergeler ve metal kumandalarla donatıldı.

Büyük bir mühendislik çalışması barındıran bu özel dönüşüme sahip olmak isteyen alıcıların, vergiler hariç en az 750 bin euroyu gözden çıkarması gerekiyor.