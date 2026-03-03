Volkswagen, 2 milyonuncu elektrikli aracını üretti

Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araç üretiminde tarihi bir kilometre taşına daha imza attı.

Dresden'deki Şeffaf Fabrika'da müşterisine teslim edilen bir ID.3 modeliyle birlikte marka, dünya çapında ürettiği tam elektrikli araç sayısını iki milyona çıkardı.

SATIŞLARDA LİDERLİK SUV MODELLERİNİN

Markanın elektrikli araç satışlarındaki aslan payını, yaklaşık 901 bin adetlik küresel satış rakamıyla ID.4 ve ID.5 SUV modelleri oluşturdu.

Kuzey Amerika pazarında satılmamasına rağmen ID.3 modeli 628 bin adetle ikinci sırada yer alırken, daha büyük yapıdaki premium ID.7 modeli de 132 bin adetlik satış hacmine ulaştı.

AVRUPA PAZARI BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLDU

Volkswagen'in ulaştığı bu çarpıcı üretim hızının arkasındaki en büyük etken, satılan her beş araçtan birinin elektrikli olduğu Avrupa pazarı olarak kayıtlara geçti.

Nisan 2025'te ilk milyonuncu elektrikli aracını üreten şirket, bölgedeki lider rolü sayesinde üretimini bir yıldan kısa bir sürede ikiye katlamayı başardı.

YENİ UYGUN FİYATLI MODELLER YOLDA

Elektrikli araç yelpazesini hızla genişleten şirket, bu yıl yenilenen ID.4 modelini ID. Tiguan adıyla yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Otomobil üreticisi yakın gelecekte uygun fiyatlı ID. Polo, ilk elektrikli GTI olan ID. Polo GTI, ID. Cross ve elektrikli ID. Golf gibi yeni modellerle rekabeti daha da kızıştıracak.