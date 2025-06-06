ABD'de otomobil satışları çakıldı: Pandemiden sonraki en büyük düşüş

Haber Merkezi

ABD otomobil pazarında, mayıs ayında yaklaşık beş yılın en büyük aylık düşüşü yaşandı. Bu sert düşüşün arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal otomobillere uyguladığı yeni gümrük vergileri ve bu vergilerin fiyatları artıracağı beklentisi yatıyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ TALEBİ VURDU

Yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesiyle fiyatların artmasından endişe duyan Amerikalı tüketiciler, mart ve nisan aylarında otomobil alımlarını öne çekerek talebi artırmıştı.

Ancak bu durum, mayıs ayında talebin adeta çökmesine ve otomobil satışlarının sert bir şekilde düşmesine neden oldu.

Wards Intelligence tarafından yayınlanan verilere göre, yıllık araç satış oranı, mart ayındaki 17,83 milyon ve nisan ayındaki 17,25 milyon seviyelerinden, mayıs ayında 15,65 milyona geriledi.

PANDEMİDEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Satış oranlarındaki yaklaşık 1,6 milyonluk bu düşüş, Nisan 2020'de koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde yaşanan büyük gerilemeden bu yana kaydedilen en sert aylık daralma oldu.

Piyasa analistleri, otomobil üreticilerinin ve bayilerin bu ani talep düşüşü karşısında zor bir döneme girdiğini belirtiyor. Satışlardaki bu gerilemenin yılın geri kalanına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Uzmanlar, gümrük vergilerinin fiyatları kaçınılmaz olarak yukarı çekeceğini ve bunun da otomobil pazarında yılın geri kalanı için talep daralmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Artan fiyatlar, potansiyel alıcıları caydırabilir ve otomobil satışlarındaki yavaşlamanın devam etmesine neden olabilir.