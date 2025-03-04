AB'den yeni karar: Otomobil emisyon hedefleri gevşetildi

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), otomotiv sektöründe önemli bir değişikliğe giderek, otomobil üreticilerine sıfır emisyon hedeflerine ulaşmaları için ek süre tanıma kararı aldı.

Bu karar, özellikle Tesla gibi tamamen elektrikli araç üreten şirketlerin emisyon kredisi gelirlerini doğrudan etkileyecek.

AB'nin emisyon hedefi esnekliği, yerel otomobil üreticilerinin elektrikli araç dönüşüm sürecine daha iyi adapte olmalarını sağlamayı hedefliyor.

MARKALARA DAHA FAZLA ZAMAN TANINACAK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, otomobil üreticilerinin yeni CO2 emisyon hedeflerine ulaşmaları için bir yıl yerine üç yıl süre verileceğini duyurdu.

Bu değişiklik, uyumluluğun bu yılki satış rakamları yerine, 2025-2027 dönemindeki ortalama emisyonlara dayandırılacağı anlamına geliyor.

AB'nin otomobil üreticilerine tanıdığı esneklik, şirketlere elektrikli araçları devreye sokmak için daha fazla zaman tanıyor.

Bu durum, özellikle Tesla gibi şirketlerin emisyon kredisi satışlarından elde ettiği gelirleri azaltacak.

NEDEN BU DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Avrupalı otomobil üreticileri, yerel pazarda rekabet zorluğu yaşarken, aynı zamanda Amerikan otomobil üreticisi Tesla'ya yüksek miktarda emisyon kredisi ödemek zorunda kalıyorlardı.

Bu durum, Avrupa Komisyonu'na geçişi yavaşlatması yönünde baskı yapılmasına neden oldu.

Avrupalı otomobil üreticileri Volkswagen, Renault, BMW ve Mercedes-Benz'in hisse senetleri bu haberin ardından yükseldi.

Ancak, çevreciler ve elektrikli araç savunucuları bu karardan hayal kırıklığına uğradı. Otomobil üreticisi dernekleri ise daha fazla esneklik talep ediyor.