Alfa Romeo Junior, AWD seçeneğine kavuşuyor

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Alfa Romeo'nun geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürdüğü Junior modeli, büyük bir ilgiyle karşılandı.

İtalyan otomobil devi, bu başarısını devam ettirmek ve pazar payını artırmak için önemli bir adım attı.

Alfa Romeo, Junior modeline "Q4" isimli dört tekerlekten çekiş sistemini ekleyerek, aracın çekiciliğini ve performansını yükseltmeyi amaçlıyor.

SATIŞLARDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

Alfa Romeo pazarlama müdürü Christian Fiorio, Junior Q4'ün satışların en az beşte birini oluşturacağını öngörüyor.

Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio modellerinde Q4 versiyonlarının büyük ilgi görmesinden yola çıkarak, Junior'da da benzer bir başarı yakalamayı hedefliyor.

Şirket verilerine göre, Giulia ve Stelvio kullanıcılarının yaklaşık yüzde 80'i Q4 sistemini tercih ediyor.

JUNIOR SATIŞ REKORLARI KIRIYOR

Alfa Romeo Junior, piyasaya sürüldüğü günden bu yana büyük bir ilgi gördü. 38 farklı ülkede satışa sunulan model, şimdiden 27 binden fazla sipariş aldı.

Resmi verilere göre, 2025 yılının ilk iki ayında 5 bin 929 adet satış rakamına ulaştı. Alfa Romeo, bu sayede Avrupa'daki pazar payını önemli ölçüde artırdı ve Junior markanın en çok satan modeli konumuna yükseldi.

Q4 VERSİYONUNUN FİYATI BELLİ OLDU

Alfa Romeo Junior'un giriş seviyesi modeli İtalya'da 29 bin 900 eurodan satışa sunuluyor.

Yeni tanıtılan Q4 versiyonunun fiyatı ise 37 bin 400 euro olarak belirlendi. Alfa Romeo, Q4 versiyonuyla birlikte Junior'un satışlarını daha da artırmayı ve rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.