Alman lüks otomobil üreticisi Isdera iflas etti

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1982 yılında eski Porsche mühendisi Eberhard Schulz tarafından kurulan Saarland merkezli lüks otomobil firması Isdera, iflas bayrağını çekti.

Stil, tasarım ve yarış mühendisliği alanlarında uzmanlaşan ve zarif otomobil tasarımlarıyla bilinen şirket, beklenmedik bir şekilde iflas başvurusunda bulundu.

Bu üzücü gelişme, Alman ekonomi yayınlarından Wirtschaftswoche tarafından duyuruldu.

PORSCHE KÖKENLİ BİR EFSANE SONA ERİYOR

Isdera'nın temelleri, otomotiv dünyasının devlerinden Porsche'ye dayanıyor. Şirketin kurucusu Eberhard Schulz, 1982 yılında Porsche'deki görevinden ayrılarak kendi vizyonunu hayata geçirmek üzere Isdera'yı kurdu.

Schulz'un felsefesi oldukça netti: Seri üretimden kaçınmak ve küçük ölçekte, mükemmeliyetçi, kişiye özel otomobiller üretmek.

Şirket, kendi özel üretimlerinin yanı sıra otomotiv endüstrisi için çeşitli geliştirme projeleri de yürüttü.