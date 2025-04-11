Alman üretici BMW'nin satışları Çin'de çakıldı

AA & Ensonhaber

Alman otomobil üreticisi BMW Group, yılın ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Şirketin genel satışlarında küçük bir düşüş yaşanırken, en büyük pazarı olan Çin'deki satışlardaki sert düşüş, BMW'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri yarattı.

KÜRESEL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ VAR

BMW Group'un araç satışları, 2025'in Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 azalarak 586 bin 149'a geriledi.

Bu düşüş, şirketin genel performansını olumsuz etkilese de elektrikli araç satışlarındaki artış, bu düşüşü kısmen telafi etti.

Aynı çeyrekte BMW Group'un elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 157 bin 495'e ulaştı.

Grubun ana markası olan BMW'nin araç satışları ise yüzde 2 düşerek 520 bin 142'ye geriledi. Şirketin ana merkezi olan Almanya'daki satışları da yüzde 1,3'lük hafif bir düşüşle 61 bin 264 araca indi.

ÇİN'DE SERT DÜŞÜŞ

BMW'nin satış performansında bölgeler arasında önemli farklılıklar göze çarpıyor. Amerika kıtasında, özellikle ABD'deki güçlü talep sayesinde yüzde 5,4'lük bir büyüme kaydedildi.

Bu bölgedeki satışlar, 94 bin 591'i ABD'de olmak üzere toplamda 114 bin 313 araca ulaştı. Ancak şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki (Mini markası dahil) araç teslimatlarının yüzde 17,2 gibi önemli bir oranda azalarak 155 bin 195'e düşmesi, BMW için ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor.

ÇİN'DEKİ EKONOMİK BELİRSİZLİK ETKİLİYOR

Çin'deki satışlardaki bu sert düşüşün temelinde, tüketicilerin küresel ticaret savaşı endişesi nedeniyle harcama yapma konusunda daha isteksiz hale gelmesi yatıyor.

Bu durum, sadece BMW'yi değil, Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in ve Volkswagen Grubu'nun da bu ülkedeki satışlarını olumsuz etkiliyor.