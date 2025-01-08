Almanya, elektrikli araç satışlarında zirveyi kaybetti

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Elektrikli araç (EV) pazarında önemli bir değişim yaşandı. 2024 yılında Avrupa'da en çok EV satan ülke, Birleşik Krallık oldu. Almanya, uzun süredir liderliğini koruduğu EV pazarında ikinci sıraya geriledi.

BİRLEŞİK KRALLIK ZİRVEDE

Birleşik Krallık, 2024 yılında 381 bin 970 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirerek Avrupa'da liderliğe yükseldi. Almanya'da ise EV satışları yüzde 25 azalarak 380 bin 609 adete geriledi.

Almanya'da satışların düşmesinin en önemli nedeni, 2024 yılında elektrikli araçlara yönelik teşviklerin sona ermesi. Teşviklerin kalkması, talebin düşmesine neden oldu.

Avrupa genelinde Aralık ayında EV satışlarında artış yaşandı. Bu artış, Birleşik Krallık ve Almanya gibi büyük pazarlardaki elektrikli araç payını da yükseltti.

TÜRKİYE'DE SATIŞLAR NE DURUMDA

Türkiye'de ise 2024 yılında 100 binden fazla elektrikli araç satıldı. Bu rakam, toplam araç satışlarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.