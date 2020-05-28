Amazon, sürücüsüz araç şirketi Zoox'u satın almak istiyor

Amazon, sürücüsüz araç teknolojisi alanında da söz sahibi olmak için, Zoox'u gözüne kestirdi.

Son zamanlarda dev şirketlerin sürücüsüz araçlara olan ilgisini bilmeyen yok. Hatta birçok şirket, şimdiden kendi araçlarını geliştirmeye başladı bile.

Sürücüsüz araç pazarında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Amazon, sürücüsüz araç start-up şirketi Zoox'u satın almak üzere görüşmeler yürütüyor.

EN AZ 3.2 MİLYAR DOLARLIK BİR ANLAŞMA OLACAK

Kaynaklar, Zoox için varılacak bir anlaşmada bedelin 3,2 milyar doların altında olmayacağını ifade ediyorlar.

Bunun yanı sıra iki şirket arasındaki görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanacağının garantisi olmadığı, haftalar sürebilecek görüşmelerin anlaşmasız sonuçlanabileceği de ifade ediliyor.



Amazon geçen yıl sürücüsüz araç start up şirketi Aurora Innovation'a 530 milyon dolar yatırım yapmıştı.

