Android Auto ile tüm otomobillere yapay zeka geliyor

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Android Auto 14.0, Play Store üzerinden kullanıcılara sunulmaya başlandı. Ancak, güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç hafta sürebilir.

Kullanıcılar, bu yeni sürümde henüz belirgin bir değişiklik fark etmeyecekler. Ancak, arka planda Gemini entegrasyonuna dair önemli hazırlıklar yapılıyor.

GEMINI ENTEGRASYONUNA DAİR İPUÇLARI

Android Auto 14.0'ın kodlarında, Gemini'nin Google Asistan'ın yerini alacağına dair önemli ipuçları bulunuyor.

Yeni mesaj dizilerinde, "Gemini artık arabanızdaki kişisel yapay zeka asistanı" ifadesi yer alıyor. Bu durum, Google'ın Asistan'ı tamamen Gemini ile değiştireceği yönündeki söylentileri güçlendiriyor.

Google, daha önce Google Asistan'ın bu yılın sonlarına doğru akıllı telefonlardan kaldırılacağını duyurmuştu.

Android Auto'da da benzer bir değişimin yaşanması bekleniyor. Yeni güncellemede, Gemini ile ilgili anket ve geri bildirim istemlerine dair diziler de yer alıyor.

YENİ ÖZELLİKLER

Gemini henüz kullanıma sunulmuş olmasa da Google'ın bu entegrasyonu hazırlık aşamasında olduğu görülüyor.

Gemini deneyimlerinin manuel olarak etkinleştirildiğinde işlevsel olduğu belirtiliyor. Ancak, geniş çaplı tanıtımın zamanlaması henüz net değil.

Android Auto 14.0, ayrıca "hd_radio_logo" dosyaları gibi yeni özelliklere de sahip. Bu durum, yerel medya kontrolleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

Önceki beta sürümünde ise buz çözme kontrolleri ve Google Haritalar ile ilgili yeni bir geçiş düğmesi tespit edilmişti.