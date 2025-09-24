Android Auto kullanıcıları dikkat: Sürüşünüzü kolaylaştıracak 5 gizli özellik

Akıllı telefonunuzu aracınıza yansıtmanın ötesinde bir deneyim sunan Android Auto, sürücülere hem güvenli hem de konforlu bir yolculuk imkanı sağlıyor.

Navigasyon, müzik, arama ve mesajlaşma gibi temel işlevleri eller serbest bir şekilde kullanabilen Android Auto, sürüş sırasında dikkat dağıtıcı unsurları minimuma indiriyor.

Uzmanlar, Android Auto’nun özellikle yoğun trafikte günlük işe gidip gelmeler için ideal bir çözüm olduğunu belirtiyor.

Ancak bir çok kullanıcı Android Auto’nun bu özelliklerini es geçiyor.

Bölünmüş Ekran (Coolwalk)

Navigasyon ve müzik uygulamalarını aynı anda ekranda görüntüleyin. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Bölünmüş ekran simgesine dokunarak görmek istediklerinizi seçebilirsiniz.

Park Pozisyonunun Kaydedilmesi

Büyük bir otoparka park ettiğinizde aracınızı daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Google Maps, aracınızın konumunu tek bir dokunuşla kaydetmenizi sağlıyor ve geri dönerken güvenli bir şekilde yönlendirme yapıyor. Konumunuzu başkalarıyla da paylaşabilirsiniz.

Bildirim Kontrolü

Mesaj ve grup görüşmeleri sürüş sırasında dikkat dağıtıcı olabilir. Android Auto, mesaj bildirimlerini kapatmanıza veya sesli okumayı devre dışı bırakmanıza olanak tanıyor.

Google Asistan Sesli Komutları

“Hey Google” komutu ile eller serbest araç kontrolü sağlayabilirsiniz. Arama yapabilir, mesaj gönderebilir, müzik dinleyebilir ve aracın ayarlarını yönetebilirsiniz. Sürüş sırasında tüm bu işlemler güvenli bir şekilde yapılabiliyor.

Yardımcı Rutinler

Birden fazla özelliği tek bir rutinle başlatabilirsiniz. Örneğin, “İşe Gidiş-Dönüş” rutini, navigasyonu açar, takvim etkinliklerinizi okur ve favori müzik listenizi çalar.