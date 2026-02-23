Apple CarPlay kullanıcılarına müjde: Video izleme desteği geliyor

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haziran ayında iOS 26 ile birlikte duyurduğu CarPlay üzerinden video oynatma özelliğini nihayet hayata geçiriyor.

Geliştiricilerin kullanımına açılan iOS 26.4 beta yazılımı sayesinde kullanıcılar, AirPlay aracılığıyla iPhone'larındaki içerikleri doğrudan aracın multimedya ekranına yansıtabilecek.

VİDEO OYNATMA SADECE ARAÇ PARK HALİNDEYKEN ÇALIŞACAK

Sürüş güvenliğini en üst düzeyde tutan bu yeni özellik, güvenlik standartları gereği yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek.

Uygulama geliştiricileri artık bu video izleme desteğini mevcut CarPlay veya yeni nesil CarPlay Ultra sistemlerine entegre etme imkanına sahip olacak.

ÜRETİCİLERİN DESTEĞİ BEKLENECEK

Araç içinde geçirilen vakti daha keyifli hale getirmeyi hedefleyen şirket, kendi Apple TV uygulamasını da platformun uygulama listesine dahil ediyor.

Google Built-In gibi rakiplerin sunduğu video izleme deneyimine yanıt niteliği taşıyan bu yeniliğin yaygınlaşması, otomobil üreticilerinin gerekli güncellemeleri araçlarına eklemesine bağlı olacak.