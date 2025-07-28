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Araba alacaklar dikkat! Bu modeller 100 bin kilometreden sonra baş ağrıtıyor

Otomobil sektöründe çeşitlilik her geçen gün artmaya devam ederken yapılan son araştırma 100 bin kilometreyi geçtikten sonra sürücülere masraf çıkaran motorları gözler önüne serdi. İşte, 100 bin kilometreden sonra masraf çıkaran o modeller…

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 16:46
Araba alacaklar dikkat! Bu modeller 100 bin kilometreden sonra baş ağrıtıyor

Otomobil teknolojisi her geçen yıl daha akıllı, daha güçlü ve daha konforlu hale gelirken, bazı motorlar var ki kilometre ilerledikçe adeta birer masraf canavarına dönüşüyor.

Özellikle 100 bin kilometreyi aşan araçlarda belirli motor tiplerinde kronikleşen sorunların ortaya çıkması, sürücüleri hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda bırakıyor.

Uzmanlar, üretim hataları, malzeme kalitesi ya da tasarımsal zafiyetler nedeniyle bazı motorlarda belli kilometreden sonra turbo arızası, yağ yakma, zincir gergisi problemi ve soğutma sistemi arızaları gibi masraflı sorunların kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor.

Yapılan son araştırmayla birlikte 100 bin kilometreyi aştıktan sonra masraf çıkaran modeller listelendi. İşte, sürücüleri en çok zorlayan o modeller…

BU MODELLER MASRAF CANAVARI!

1-Nissan MR20DD

2- Volskwagen 2.0 TSI (EA88 Gen3)

3- Ford 1.0 EcoBoost

4- BMW N63

5- Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ)

6- Renault- Nissan 1.3 TCe (HR13)

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