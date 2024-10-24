Araç kaplaması yaptırmak isteyenlerin ilk tercihi: CAR MEKAN

Haber Merkezi

Araç sahipleri için otomobillerini dış etkenlerden koruma ihtiyacı her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

İstanbul Çengelköy’de hizmet veren CAR MEKAN, profesyonel PPF (Paint Protection Film) kaplama hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Araç sahiplerinin estetik görünümlerini uzun süre koruma ve araç değer kaybının önüne geçme ihtiyacını karşılayan bu hizmet, taş vurukları, çizikler ve güneşin zararlı UV ışınları gibi olumsuz etkilere karşı mükemmel bir çözüm sunuyor.

PPF KAPLAMA NEDİR

PPF kaplama, aracın dış yüzeyine uygulanan şeffaf bir film tabakasıdır. Stek marka PPF kaplamalar, %100 poliüretan malzemeden üretilir ve aracın yüzeyini taş vurukları, çizikler ve güneşin zararlı etkilerinden korur.

Bu filmler zamanla oluşan küçük çiziklerin kendiliğinden kaybolmasını sağlayan kendini yenileme özelliğine sahip.

DEĞER KAYBININ ÖNÜNE GEÇİYOR

CAR MEKAN’ın kurucu ortakları Fahri Yörük ve Adem Arslantürk, PPF kaplamanın sadece dış etkenlere karşı koruma sağlamakla kalmayıp, aracın ikinci el piyasasında değer kaybının da önüne geçtiğini belirtiyor.

Böylece, taş vurukları ve çizilme gibi durumlarda aracın boyanmasına gerek kalmadığından aracın değeri korunmuş oluyor.

PPF KAPLAMANIN ÖMRÜ VE BAKIMI

Stek marka boya koruma filmleri, 5 ila 10 yıl arasında değişen garanti süresi sunuyor.

Uzmanlar, kaplamanın uzun ömürlü olabilmesi için aracın düzenli olarak cilalı şampuanlarla yıkanmasını ve aşındırıcı kimyasallar kullanılmamasını tavsiye ediyor.

Filmin kendiliğinden iyileşme özelliği, zamanla küçük çiziklerin kaybolmasını sağlıyor

PPF KAPLAMA NASIL UYGULANIYOR

CAR MEKAN'da yapılan PPF kaplama işlemi, büyük özen gerektiriyor. İşlem öncesi aracın yüzeyi derinlemesine temizleniyor, ardından pasta cila işlemleri yapılıyor.

PPF Kaplama öncesi bu işlemler yapılmazsa; kaplama sonrası tüm çizikler ve hatalar, aracın yüzeyinde kalacağı için çok kötü bir görünüme sahip oluyor.

Bu sebepten dolayı bu aşamaların mutlaka profesyonel ekip tarafından titizlikle yapılması gerekiyor.

Bu aşamalardan sonra Stek boya koruma filmi aracın farklı bölgelerine uygun şekilde kesilerek, yüzeye ısıtıcı cihazlar yardımıyla uygulanıyor​. Kaliteli uygulama ve malzeme, aracın yüzeyini tam anlamıyla koruyor.

HER KAPLAMAYA GÜVENMEYİN

%100 poliüretan(TPU) olmayan, PVC VE TPH PPF’lerden kaçınılması gerektiğini belirten yetkililer, bu ürünlerin zaman içerisinde araca koruma sağlamadığı gibi ciddi anlamda zararlar verdiğini belirtiyor.

Bu kalitesiz ürünler zaman içerisinde sararıyor, soluyor ve çatlıyor. Sökülmek istenildiğinde de aracın boyasına yapışarak boyanın kalkmasını sağlıyor. Bu nedenle, araç boyanacağı için değer kaybı yaşamış oluyor.

ÜNLÜLERİN TERCİHİ: CAR MEKAN

CAR MEKAN, yalnızca bireysel araç sahiplerinin değil, birçok ünlü ismin de tercih ettiği bir yer olarak öne çıkıyor.

Kenan Sofuoğlu, Doğan Kabak, Mustafa Akan (Mus-Car), Hakkı Alkan, Ümit Erdim, Burak Ertem, İbrahim Büyükak, Samet Jankovic, Özge Karakaya (Özge Trafikte), Mustafa Yıldız (HULK), Ertan Balaban, Emre Tilev ve Melih Şendil gibi ünlü isimlerin araçlarının PPF kaplama işlemlerini CAR MEKAN'da yaptırıyor.

Bununla birlitke, birçok ünlü isim renk değişim, fırın boya, göçük düzeltme, hasar işlemleri başta olmak üzere araçlarıyla ilgili bakım ve onarım hizmetleri için CAR MEKAN'ı tercih ediyor.