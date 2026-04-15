ABD-İran savaşı akaryakıt fiyatlarını vurdu: Dünya genelinde elektrikli araç satışları artıyor

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında devam eden çatışmalar, dünya genelindeki benzin istasyonlarında fiyatların rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Araç sahipleri, depolarını doldururken karşılaştıkları yüksek maliyetler sebebiyle büyük bir hayal kırıklığı ve ekonomik baskı hissediyor.

ESKİ SEVİYELERE İNMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Enerji analistleri, ham petrol fiyatlarının çatışma öncesindeki düşük seviyelerine tekrar dönmesinin artık pek mümkün olmadığını öngörüyor.

Bu durum sürücülerin fosil yakıtlı araçlardan uzaklaşarak daha sürdürülebilir ve ekonomik alternatifleri değerlendirmesine yol açıyor.

Petrol ve doğalgaz uzmanları, piyasadaki bu sert değişimin tüketici tercihlerini kökten değiştirdiğini vurguluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TESCİL SAYILARINDA DEVASA ARTIŞ

ABD'nin çeşitli eyaletindeki resmi veriler son dört yıl içerisinde elektrikli ve hibrit araç kullanımında olağanüstü bir ivmelenme yaşandığını kanıtlıyor.

Bu rakamlar tüketicilerin yüksek yakıt masraflarından kaçmak için elektrikli mobiliteyi ana çözüm yolu olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Özellikle son bir yılda yaşanan jeopolitik gerginlikler bu geçiş sürecini daha da hızlandırmış durumda.

Küresel ölçekte yeni bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil kayıtları, yıllık bazda yüzde 3 artarak 1,7 milyonu geride bıraktı.

Enerji fiyatlarının en sert yükseldiği Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam ve Tayland gibi ülkelerde ise elektrikli araç kayıtları, yüzde 79 oranında hızlı bir büyüme kaydetti.

OTOMOBİL BAYİLERİNDE STOKLAR HIZLA TÜKENİYOR

Macleod Trail Toyota genel müdürü David Ajjamada, elektrikli araçlara olan talebin 2026 yılı başından itibaren kelimenin tam anlamıyla patladığını belirtiyor.

Hükümet teşvikleri ile markaların kendi özel indirimleri birleşince bayilerdeki tüm elektrikli modeller kısa sürede alıcı buluyor.