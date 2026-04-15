Yeni Opel Mokka GSE Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Opel'in tamamen elektrikli GSE serisinin ilk temsilcisi olan yeni Mokka GSE, Türkiye yollarına çıkmaya başladı.

Dış tasarımında sade dokunuşlar barındıran model, asıl farkını sunduğu üst düzey teknik iyileştirmelerle ortaya koyuyor.

YENİ OPEL MOKKA GSE FİYATI

Mokka ailesinin en yüksek performansa sahip modeli olan bu aracın Türkiye fiyatı, resmi olarak duyuruldu.

Otomobil tutkunları, yeni Opel Mokka GSE modeline lansmana özel 3 milyon 250 bin TL'lik fiyat etiketiyle sahip olabilecek.

GÜÇLÜ MOTOR VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Aracın ön aksında yer alan elektrik motoru 207 kW (281 hp) güç ve 345 Nm tork üreterek dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Sadece Sport modunda tam gücünü yansıtan model, sıfırdan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşırken maksimum 200 km/s hıza çıkabiliyor.

Otomobilde bulunan 54 kWsa kapasiteli batarya, kullanıcılara maksimum 336 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

Aracın birleşik enerji tüketimi 18,5 kWsa/100 km olarak açıklanırken, 11 kW AC ve maksimum 100 kW DC hızlı şarj destekleri de kullanıcılara sunuluyor.

Ralli versiyonlu Mokka modelinden ilham alan araçta, gücü ön tekerleklere daha dengeli aktaran Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel bulunuyor.

Bu gelişmiş teknoloji sayesinde aracın özellikle ıslak zeminlerdeki çekiş gücü ve viraj performansı maksimum seviyeye çıkarılıyor.

Keskinleştirilmiş direksiyon sistemiyle gelen modelde spor süspansiyon, geliştirilmiş frenler ve sarı renkli GSE kaliperleri var.

Ayrıca 20 inçlik özel tasarım jantlar ve Michelin Pilot Sport EV lastikler aracın standart donanımları arasında yer alıyor.