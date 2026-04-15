Tamamen elektrikli yeni Nissan Juke tanıtıldı: İşte özellikleri

Japonya'da düzenlenen Vision etkinliğinde tanıtılan tamamen elektrikli yeni Nissan Juke, markanın Avrupa'daki elektrifikasyon stratejisinde önemli bir dönüm noktası olacak.

İlk kez 2010 yılında yollara çıkan ve bugüne kadar Avrupa'da 1,5 milyon kullanıcıya ulaşan model, ikonik ve cesur tasarım çizgisini elektrikli çağa uyarlıyor.

İNGİLTERE'DE ÜRETİLECEK

Yeni nesil elektrikli Juke, markanın küresel stratejisinde kritik bir rol üstlenen Birleşik Krallık'taki Sunderland fabrikasında üretilecek.

Daha önce Nissan Leaf modeline de ev sahipliği yapan bu tesiste, yeni modelin üretim hazırlıklarının halihazırda başladığı belirtiliyor.

Aracın resmi teknik detayları henüz açıklanmasa da Leaf modelinde kullanılan güç aktarma sisteminin yeni Juke modeline de entegre edilmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda aracın 52 kWsa veya 75 kWsa batarya seçenekleriyle 622 kilometreye kadar menzil sunması ve 2027 yılının bahar aylarında satışa sunulması planlanıyor.