Aston Martin'den yeni spor otomobil: Vantage Roadster

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Aston Martin, Vantage modelinin üstü açılır versiyonu Vantage Roadster'ı görücüye çıkardı.

Coupe versiyonuyla aynı performansı sunan Vantage Roadster, şık tasarımı ve hızlı açılan tavanıyla dikkat çekiyor.

PERFORMANS

Vantage Roadster, 4.0 litrelik çift turbolu V8 motorla 656 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor.

8 ileri otomatik şanzımanla donatılan araç, 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşıyor ve 325 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

Vantage Roadster, 6,8 saniyede açılıp kapanabilen Z katlamalı kumaş tavana sahip. Bu tavan, geleneksel K katlamalı tavanlara göre daha hafif ve kompakt.

TASARIM

Aston Martin, Vantage Roadster'ın coupe versiyonuyla aynı tasarım dilini korudu. Akıcı hatlara ve sportif bir görünüme sahip olan Roadster, aerodinamik yapısıyla da dikkat çekiyor.

Vantage Roadster'ın iç mekanında, lüks ve konfor öne çıkıyor. Deri ve Alcantara döşemeler, Bowers & Wilkins ses sistemi ve gelişmiş teknolojik özellikler, Vantage Roadster'ı benzersiz bir spor otomobil yapıyor.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ

Otomobil, 2025 yılında üç yeni renk seçeneğiyle satışa sunulacak: Iridescent Sapphire, Satin Iridescent Sapphire ve Bronze Flare. Ayrıca, 4 farklı jant tasarımı ve 7 farklı fren kaliperi rengi de sunulacak.

Aston Martin Vantage Roadster'ın teslimatlarına 2025'in ikinci çeyreğinde başlanacak. Aracın fiyatı henüz açıklanmadı.