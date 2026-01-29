Audi duyurdu: Otomobillerdeki fiziksel tuşlar geri gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv dünyasında giderek artan dijitalleşme ve dev ekran trendine karşı Audi cephesinden şaşırtıcı bir çıkış geldi.

Markanın tasarım patronu Massimo Frascella, dev ekranların her zaman en iyi deneyimi sunmadığını belirterek bu akıma karşı olduklarını ifade etti.

"AUDI TIKIRTISI" GERİ DÖNÜYOR

Frascella, teknolojinin sadece teknoloji olsun diye kullanılmasını eleştirerek dijital ve analog öğelerin dengeli bir şekilde harmanlanması gerektiğini savundu.

Parlak siyah plastik kullanımı yerine metal parçalara ve malzeme kalitesine odaklanarak markayla özdeşleşen "Audi tıkırtısı" hissiyatını geri getirmeyi hedefliyorlar.

Bu yeni vizyonu temsil eden Concept C modelinde ekran boyutu 10.4 inçe düşürülürken, ekranın konsol içine gizlenebilmesi dikkat çekiyor.

Audi yöneticileri de geçmişteki iç mekan kalitesinin daha iyi olduğunu kabul ederek yeni dönemde bu standartlara tekrar ulaşacaklarının sinyalini veriyor.