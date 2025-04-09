Audi, en hızlı yarış araçlarını satışa çıkarıyor

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Otomobil yarışlarının zirvesinde yer alan Audi, şimdiye kadar ürettiği en hızlı ve teknolojik açıdan en ileri iki yarış aracının özel şasilerini satışa çıkarıyor.

Bu sıra dışı projeyi "yarış efsaneleri projesi" olarak adlandıran Audi Sport, Le Mans şampiyonu R18 LMP1 ve RS5 DTM gibi ikonik yarış otomobillerini seçkin müşterilere sunmanın yanı sıra, bu araçların kullanımı için gerekli teknik desteği de sağlamayı amaçlıyor.

Bu araçlar, teknolojinin sınırlarının zorlandığı ve maliyetin ikinci planda olduğu bir dönemin ürünü olarak otomotiv tarihinde özel bir yere sahip.

TEKNOLOJİ HARİKASI YARIŞ MAKİNELERİ

Günümüzde yarış otomobilleri çok daha katı kurallar ve maliyet kontrolü altında geliştiriliyor.

Özellikle DTM yarışlarında GT3 sınıfı araçlara geçilmesiyle birlikte, bu seviyedeki prototiplerin bir daha üretilmesi pek mümkün görünmüyor.

Satışa sunulan her iki araç da en az on yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen, teknolojik açıdan Formula 1 araçları dışında rakibi bulunmuyor.

Bu durum, bu araçların ne kadar özel ve ileri mühendislik ürünü olduğunu gözler önüne seriyor.

LE MANS ŞAMPİYONU R18 E-TRON SAHNEDE

Satışa sunulan R18 E-Tron, Audi'nin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanan dört tekerlekten çekişli dizel hibrit LMP1 araçlarının son versiyonlarından biri.

Karmaşık hibrit teknolojisiyle donatılmış bu aracı, Audi'nin fabrika desteği olmadan kullanmak neredeyse imkansız.

R18 E-Tron, günümüzün Le Mans hiper otomobillerinden bile daha yüksek hızlara ulaşabildiği için, potansiyel alıcıların özel bir sürüş eğitimi alması gerekebilir.

İlk olarak 2012 Spa 6 Saat yarışını kazanan, Le Mans'ta beşinci olan ve o yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın tüm yarışlarında podyuma çıkan #207 şasi numaralı R18 satışa sunuluyor.

Audi'nin yakın gelecekte birkaç R18 şasisini daha satışa sunması bekleniyor ancak hangi şasiler olduğu henüz açıklanmadı.

DTM PİSTLERİNİN HIZ KRALI: RS5 DTM

Satışa sunulan bir diğer özel araç ise RS5 DTM. Her ne kadar hibrit bir güç ünitesine sahip olmasa da RS5 DTM'in görünüşü aldatıcı olabilir.

Aslında RS5 gövdesi altına gizlenmiş bir prototip olan bu araç, tüm Sınıf 1 DTM otomobilleri gibi yaklaşık 600 beygir gücü üreten 2.0 litrelik turbo şarjlı dört silindirli bir motora ve sayısız aerodinamik parçaya sahip.

Araç, Hockenheim'daki 2015 DTM finalini kazanarak tarihe geçmiş bir model. Bu satış, motor sporları tutkunları ve koleksiyoncular için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.