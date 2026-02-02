Audi gelecekte pickup üretecek mi: CEO son noktayı koydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Audi'nin sıra dışı tasarımlara ve farklı segmentlere olan ilgisi bilinse de şirketin yeni yönetimi, ticari araç sınıfına kapıları kapattı.

Avustralya basınına konuşan Audi CEO'su Gernot Döllner, bir pickup modeli üretme fikrini net bir dille reddetti.

"AKLIMA GELECEK SON KONSEPT"

Döllner yaptığı açıklamada, bir pickup modelinin Audi için düşünebileceği en son konsept olduğunu ifade etti.

Yönetici, "asla asla dememek gerekir" şerhini düşse de şu an için bu segmentin markanın planları arasında kesinlikle yer almadığını vurguladı.

ESKİ YÖNETİMİN PLANI RAFA KALKTI

Önceki CEO Markus Duesmann, 2022 yılında bu fikre daha sıcak bakmış ve konu üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

Ancak yeni açıklamayla birlikte, Volkswagen Grubu'nun Scout markası için geliştirdiği aracın Audi logolu bir versiyonunun üretilme ihtimali de tamamen ortadan kalkmış oldu.