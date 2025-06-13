Audi Q5 e-hybrid tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Premium otomobil üreticisi Audi, düzenlediği bir etkinlikle Q5 modelinin fişli hibrit (plug-in hybrid) versiyonu olan Q5 e-hybrid'i görücüye çıkardı.

Yeni SUV, göz alıcı tasarımı, modern iç mekanı ve güçlü hibrit motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

ŞIK TASARIM VE MODERN İÇ MEKAN

Yeni Audi Q5 e-hybrid, ön kısmında Matrix LED destekli farlara ve markanın ultra iri ızgarasına ev sahipliği yapıyor. Arka kısımda ise bir ışık barı şeklinde tasarlanmış LED stop lambaları bulunuyor.

İç mekanda ise sürücü odaklı ve modern bir kabinle karşılaşıyoruz. 11.9 inç boyutlu dijital gösterge paneli ve 14.5 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranının yanı sıra, ön yolcu için de ayrı bir ekran sunuluyor.

GÜÇLÜ HİBRİT MOTOR VE AVRUPA FİYATI

Kaputun altında, 2.0 litrelik turbo benzinli bir motoru hibrit sistemle birleştiren iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Bu seçenekler 299 hp ve 367 hp güç üretiyor.

Fişli hibrit sistem, tam şarj edildiğinde 100 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunabiliyor.

Audi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Audi Q5 e-hybrid, Avrupa'da 63 bin 400 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.