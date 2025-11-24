Audi'den yeni elektrikli SUV konsepti: 2026'da satışa çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Audi, Çin pazarındaki elektrikli model atağını Guangzhou Fuarı’nda tanıttığı yeni konseptiyle bir üst seviyeye taşıyor.

Marka, AUDI alt markası altında geliştirdiği ve 2026 yılında satışa sunmayı planladığı AUDI E SUV modelini otomobil severlerin beğenisine sundu.

DEVASA BOYUTLAR VE MODERN TASARIM

Konsept model, 5057 mm uzunluğu ve 3060 mm aks mesafesiyle içten yanmalı Q7 modelinin boyutlarına yakın bir duruş sergiliyor.

Gizli kapı kolları, kamera bazlı aynalar ve her iki uçta uzanan ışık imzası araca fütüristik bir kimlik kazandırıyor.

SAIC ortaklığıyla geliştirilen platform üzerine inşa edilen araç, çift motorlu sistemiyle 671 beygir güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 5 saniyede ulaşıyor.

800V mimarisine sahip 109 kWh kapasiteli batarya ise CLTC normlarına göre 700 kilometrenin üzerinde bir menzil vaat ediyor.

10 DAKİKADA 320 KM MENZİL

Hızlı şarj teknolojisi sayesinde araç, sadece 10 dakikalık şarj işlemiyle yaklaşık 320 kilometre menzil kazanabiliyor.

Çin trafiğine özel optimize edilen sürüş asistanlarına sahip modelin iç mekanında, konsolu kaplayan 27 inçlik 4K bir ekran düzeninin yer alması bekleniyor.