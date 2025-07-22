Avrupa Birliği, 2030'dan sonra içten yanmalı araç kiralamayı yasaklayabilir Alman medyasında yer alan bir habere göre, Avrupa Birliği, kiralama şirketlerinin 2030'dan itibaren benzinli veya dizel araç satın almasını yasaklayarak filolarını tamamen elektrikli araç modellerine dönüştürmeye zorlayacak.