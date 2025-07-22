Avrupa Birliği, 2030'dan sonra içten yanmalı araç kiralamayı yasaklayabilir

Avrupa Birliği'nin (AB), kıtadaki otomobil kiralama alışkanlıklarını kökünden değiştirecek bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Alman Bild gazetesinin haberine göre, AB Komisyonu, kiralama şirketlerini 2030'dan itibaren yalnızca elektrikli araç satın almaya zorlayabilir.
KİRALIK ARAÇLAR 2032'DE TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLABİLİR
Bu planın yasalaşması durumunda, kiralık araçların filolarda kalma süresi (genellikle 1-2 yıl) göz önüne alındığında, 2032 yılına gelindiğinde benzinli veya dizel araç kiralamak imkansız hale gelebilir.
Bu durum, AB'nin 2035'te başlayacak genel yasağını fiilen öne çekmiş olacak.
PLANIN OTOMOTİV PAZARINA ETKİSİ BÜYÜK OLACAK
Avrupa'daki yeni araç satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan filo satışlarının bu şekilde kısıtlanması, otomotiv pazarını derinden etkileyebilir.
Otomobil üreticilerinin, büyük filo siparişleri olmadan benzinli motorlu model serilerini 2035'ten çok daha önce sonlandırmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.