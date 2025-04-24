Avrupa Birliği yeni otomobil satışları martta düştü

AA & Ensonhaber

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Mart 2025 dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan verilere göre, AB genelinde yeni otomobil satışları mart ayında, 2024 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 oranında azalarak 1 milyon 29 bin 519 adet oldu.

Bu hafif düşüşe rağmen, pazarın yapısındaki değişim dikkat çekiciydi. Mart ayında Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı, elektrikli ve hibrit modellere olan ilginin sürdüğünü gösterdi.

YAKIT TİPİNE GÖRE OTOMOBİL SATIŞLARI

Mart ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 36'sını hibrit modeller oluştururken, benzinli araçların payı yüzde 28,2 oldu.

Tamamen elektrikli otomobiller ise yüzde 15,3'lük paya ulaştı. Dizel araçların payı yüzde 9,3'e gerilerken, fişli (Plug-In) hibrit modellerin payı yüzde 8, diğer yakıt türlerinin payı ise yüzde 3,2 olarak belirlendi.

Özellikle tamamen elektrikli otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 157 bin 505 adede ulaştı.

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam AB otomobil satışları içindeki payı ise yüzde 59,3 gibi önemli bir seviyeye yükseldi.

BÜYÜK PAZARLARDA İLK ÇEYREK SONUÇLARI

Yeni otomobil satışları mart ayında büyük pazarlarda farklılık gösterdi. Almanya'da yüzde 3,9 ve Fransa'da yüzde 14,5 gibi önemli düşüşler yaşanırken, İtalya'da yüzde 6,3 ve İspanya'da yüzde 23,2 oranında artışlar kaydedildi.

Yılın ilk çeyreği genelinde ise toplam AB otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azalarak 2 milyon 715 bin 8 adede indi. Bu da yılın ilk üç ayında genel bir daralma yaşandığını gösteriyor.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Otomotiv üreticilerinin mart ayı performanslarına bakıldığında, AB pazarında en fazla yeni otomobil satışını 271 bin 382 adetle Volkswagen Grubu'nun gerçekleştirdiği görülüyor.

Volkswagen Grubu'nu, bünyesinde Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları barındıran Stellantis Grubu 173 bin 80 adetlik satışla takip etti.

Renault Grubu 120 bin 724 yeni otomobil satarak üçüncü sırada yer alırken, Toyota Grubu ise 96 bin 10 adetlik satışla dördüncü sırada kendine yer buldu.