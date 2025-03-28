Bayramda yola çıkacaklar dikkat: Bu önlemleri mutlaka alın

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. 9 günlük olarak yapılacak olan tatilde bazı vatandaşlar, kendi araçlarını kullanarak yola çıkacak. Ancak bayramda kaza olmaması adına dikkatli olmak gerekiyor.

Bayram tatili için uzun bir yolculuğa çıkmadan önce, hem kendi güvenliğiniz hem de diğer sürücülerin güvenliği için birkaç önemli noktaya dikkat etmeniz şart.

TEMEL KONTROLLERİ YAPIN

Yola çıkmadan önce aracınızın temel kontrollerini yapmanız hayati önem taşır. Lastik basıncını kontrol ederek araç üreticisinin önerdiği değerlere ayarlamanız gerekiyor.

Ayrıca lastiklerde herhangi bir kesik, çatlak veya yabancı cisim bulunmadığından emin olunun.

Motor yağı, soğutma suyu, cam silecek suyu ve diğer sıvı seviyelerini kontrol etmek ve gerekirse tamamlamak da önemli.

Frenlerin, farların ve sileceklerin düzgün çalıştığından emin olmak ve periyodik bakım zamanı yaklaşmışsa aracı yetkili bir servise götürmek güvenli bir yolculuk için atılması gereken temel adımlar arasında yer alıyor.

UZUN YOLCULUĞA KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

Sürücünün de yolculuğa fiziksel ve mental olarak hazır olması gerekiyor. Yola çıkmadan önce yeterince uyumak, rahat ve hareket kabiliyetinizi kısıtlamayan kıyafetler tercih edin.

Sürüş sırasında doğru pozisyonda oturmak için koltuk, ayna ve direksiyon mesafesini kendinize göre ayarlamalısınız . Sürüş esnasında doğru direksiyon tutuşuna dikkat etmek (genellikle 9:15 veya 10:10 pozisyonu önerilir) güvenli bir sürüş için oldukça önemli.

MOLA VERMEYİ UNUTMAYIN

Uzun yolculuklarda düzenli olarak mola vermek, sürüş yorgunluğunu önlemek için kritik öneme sahip.

Her iki saatte bir mola vererek araçtan inip biraz yürümek kan dolaşımınızı hızlandıracaktır. Mola yerlerinde ağır ve sindirimi zor yiyeceklerden kaçınarak hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin.

DİKKAT DAĞITICI UNSURLARDAN KAÇININ

Araç içinde dikkatinizi dağıtacak cep telefonu, yüksek sesli müzik gibi unsurlardan uzak durun.

Sürüş sırasında önünüzdeki araçla her zaman güvenli bir takip mesafesi bırakmaya özen gösterin ve hız sınırlarına uyun.

Şerit değiştirirken ve dönerken sinyal vermeyi unutmamak ve aynalarınızı düzenli olarak kontrol etmek de hayati önem taşır.

Araç içinde düzen ve organizasyon sağlamak hem rahatlık hem de güvenlik açısından önemlidir. İhtiyaç duyacağınız eşyalara kolayca ulaşabileceğiniz yerlerde bulundurun ve aracınızda bir acil durum çantası bulundurmayı ihmal etmeyin.

KONFORUNUZA ÖNEM VERİN

Sürücü konforunun (koltuk ayarı, rahat kıyafetler) sürüş güvenliğiyle doğrudan bir ilişkisi var.

Rahat bir sürücü, uzun yolda daha az yorulur ve yola daha iyi odaklanır. Araç bakımı ise sadece olası arızaları önlemekle kalmaz, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırır ve lastik ömrünü uzatarak uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar.

ISLAK ZEMİNLERDE HIZI DÜŞÜRÜN

Yağmurlu bölgelerde ve yolun ortasındaki çim alanların sulandığı yerlerde lastiklerin zeminle bağlantısının kısmi veya tamamen kaybolması ihtimalini göz önüne alarak, hızınızı düşürerek ve takip mesafesini artırarak önlemler alın.

YOĞUN SİSE DİKKAT

Her yıl yüzlerce kazanın gerçekleştiği Bolu Dağı kesimi gibi yoğun sis alan bölgelerde, hızınızı azaltın, yol kenarlarındaki parlayan tabelaları takip ederek yolu okumaya özen gösterin.

Fakat kesinlikle yoğun siste öndeki aracı takip etmeyin. Bu tür durumlarda öndeki aracın yaptığı hatanın bedelini birlikte ödersiniz.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, bayram süresince denetimlerini artıracak ve özellikle hız ihlalleri, emniyet kemeri kullanımı, alkol ve uyuşturucu kontrolü gibi konularda daha titiz olacaklar.

Belirli güzergahlarda ortalama hız ihlal tespit sistemleri 24 saat süreyle hız denetimi yapacak.

İçişleri Bakanlığı, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla belirli güzergahlarda ve tarihlerde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine kısıtlama getirebilir.

KAZALARIN ANA NEDENİ AŞIRI HIZ

Geçmiş bayramlardaki trafik kazaları incelendiğinde, aşırı hızın önemli bir faktör olduğu görülüyor.

Yetkili kurumların denetimleri artırması ve hız koridorları oluşturması, sürücülerin trafik kurallarına uyma olasılığını artırarak kaza riskini azaltmayı amaçlıyor.

BAYRAMDA YAĞMUR VAR

Bayram tatili süresince yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli bir faktör de beklenen hava durumu koşulları.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, cuma gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak ülke genelinde yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batıdan başlayarak azalacağı ve bayram süresince Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise biraz üzerinde seyredeceği öngörülüyor.