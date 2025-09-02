Binlerce Tesla geri çağrıldı: Avusturya'da harekete geçildi! Yaralanma riski taşıyor

ABD merkezli otomotiv devi Tesla dikkat çeken bir geri çağırma ile gündeme geldi. Elektrikli otomobil devi 2025 yılında üretilen otomobillerinde tespit edilen ve yaralanmalara neden olan hata nedeniyle geri çağırma işlemi başlatıldı.

Avustralya’da başlatılan geri çağırma kapsamında, 2025 Model Y araçların insan uzvunu gözardı ederek zorla camlarının kapanmasına sebep olan “ciddi” bir arızanın 7 binden fazla aracı etkilediği belirtildi.

Toplamda 7 bin 301 adet 2025 Model Y SUV araçlarda, herhangi bir engel (örneğin vücut parçası) olduğunda otomatik camların “aşırı güç” ile kapanmasına neden olan önemli bir yazılım hatası bulunduğu belirtildi.

SERVİSE GİTMEYE GEREK KALMAYACAK!

Bu geri çağırma, Avustralya Altyapı, Ulaştırma, Bölgesel Kalkınma, İletişim, Spor ve Sanat Departmanı tarafından yayımlanan uyarı sonrasında başlatıldı. Departman, olası yazılım hatasının güvenlik riski yaratabileceğini bildirdi.

Etkilenen araç sahiplerinin, Tesla’dan resmi bildirim alacakları belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak üretici sahiplerden yazılımı vakit kaybetmeden güncellemelerini istiyor.

Araçlar, kablosuz (OTA) yazılım güncellemesi ile sorun giderileceği için servis ziyaretine gerek kalmayacak. 2025.26.6 veya daha güncel yazılım sürümünü kullanan modeller ise bu geri çağırmadan etkilenmiyor.

Söz konusu düzeltme 2025.25.6 sürümüyle birlikte sunuluyor ve bilgi-eğlence menüsü üzerinden kablosuz olarak yüklenebiliyor.