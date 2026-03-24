Volkswagen T-Roc, yeni nesliyle Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Volkswagen, dünya genelinde 2 milyondan fazla satan popüler SUV modeli T-Roc’u tamamen yenileyerek Türkiye pazarında satışa sundu.

Yeni nesil model, 0,29 Cd sürtünme katsayısı ile önceki nesline göre yaklaşık yüzde 10 daha aerodinamik bir yapı sunuyor.

T-ROC’TA İLK KEZ HİBRİT MOTOR DEVRİ

Yeni T-Roc, 150 PS güç üreten 1.5 litrelik hafif hibrit (eTSI) motor seçeneğiyle yüksek verimlilik vadediyor.

Rejeneratif frenleme ve süzülme modu sayesinde araç, 100 kilometrede 0,5 litreye kadar ek yakıt tasarrufu sağlıyor.

Aks mesafesi artırılan model, 475 litrelik bagaj hacmi ve 12,2 santimetre uzayan gövdesiyle çok daha ferah bir yaşam alanı sunuyor.

İç mekanda 12,9 inçlik yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ve dijital kokpit gibi premium detaylar dikkat çekiyor.

GÜVENLİK VE OTONOM SÜRÜŞ DESTEĞİ

Yeni nesil MQB Evo platformu üzerine inşa edilen T-Roc, yarı otonom sürüş asistanı Travel Assist ve acil durum asistanı gibi akıllı teknolojilerle geliyor.

Ayrıca araçta kullanılan tekstillerin yüzde 85’i geri dönüştürülmüş materyallerden oluşarak sürdürülebilir bir yapı sergiliyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle sunulan Yeni T-Roc'un lansmana özel fiyatları 2 milyon 395 bin TL'den başlıyor.

En üst seviye olan sportif R-Line paketinin kampanyalı fiyatı ise 3 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.