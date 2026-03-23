ABD'li otomobil üreticilerinden çağrı: Çinli araçlar yasaklansın

ABD’li otomobil üreticileri ve sektör temsilcileri, fiyat-performans konusunda rekabet edemedikleri Çin menşeli araçların iç pazara girişinin engellenmesini istiyor.

Başkan Donald Trump’a iletilen ortak mektupta, özellikle elektrikli modellerin Amerikan otomotiv endüstrisi için büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

ULUSAL GÜVENLİK VE FABRİKA UYARISI

Sektör temsilcileri, Çinli üreticilerin ulusal güvenliği tehlikeye attığını iddia ederek kısıtlamaların etrafından dolanılmasına karşı sert önlemler alınmasını bekliyor.

Bu kapsamda, Çinli markaların ABD topraklarında fabrika kurarak yasal boşluklardan faydalanmasının kesinlikle engellenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Ayrıca, yerli üreticilerin rekabet gücünü koruyabilmesi adına devlet teşviklerinin artırılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve özellikle batarya üretimi gibi kritik alanlarda yerli yatırımların desteklenmesi gerektiği de mektupta yer aldı.